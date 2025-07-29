Новый метод выявления рака простаты создали врачи из Челябинска

Врачи городской клинической больницы №1 (ГКБ №1) Челябинска представили новый метод диагностики рака простаты, который сможет стать широко доступным. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Метод, который разработали в ГКБ №1, является рутинным, то есть широко доступным, в качестве реагента используется недорогой препарат — азотно-кислый раствор коллоидного серебра. Ученые надеются, что он будет запатентован и внедрен в практическую деятельность докторов патологоанатомических отделений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сложность диагностики предраковых заболеваний и рака простаты заключается в том, что нередко эти состояния имитируют друг друга. В трудных случаях применяются дополнительные методы, в частности иммуногистохимический анализ. Но далеко не все патологоанатомические отделения имеют возможность проводить такую диагностику. Нужно специальное оборудование и обученный персонал.
Разработанное челябинскими врачами исследование ускорит постановку диагноза, сообщила автор исследования, врач отделения патанатомии ГКБ №1 Челябинска Ирина Четер. «В будущем, мы надеемся, этот метод обязательно найдет применение при изучении биопсийного материала, что ускорит постановку диагноза для наших пациентов, а также определит дальнейшую тактику ведения», — говорит она.
Рак простаты в настоящее время занимает второе место в России в спектре онкологических заболеваний. Полученные челябинскими врачами результаты были представлены на XI международном онкологическом форуме в Санкт-Петербурге «Белые ночи 2025».
Челябинцам ранее дали шпаргалку по раннему выявлению рака. Всего на одной карточке специалисты наглядно показали, когда и какой вид скрининга нужно проводить для выявления рака на ранних стадиях.
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