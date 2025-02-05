Жителям Челябинской области наглядно, всего на одной карточке, показали, когда и какой вид скрининга провести для выявления рака на ранних стадиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).
«Для вашего удобства мы оформили в одной картинке информацию об исследованиях для выявления рака на ранней стадии. Все они включены в программу диспансеризации взрослого населения и доступны по полису ОМС в поликлиниках по месту прикрепления», — пояснили врачи-онкологи.
Медики настоятельно попросили сохранить шпаргалку и напомнили, что, чем раньше обнаружена рак, тем эффективнее будет лечение. Онкологи сообщали, что за последние годы в регионе лидирует рак простаты, толстой кишки, молочной железы и кожи.
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