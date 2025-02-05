Челябинцам дали дали шпаргалку по раннему выявлению рака. Инфографика

06 февраля 2025 в 10:26 Размер текста - 17 +

Онкологию лучше выявлять на ранних стадиях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителям Челябинской области наглядно, всего на одной карточке, показали, когда и какой вид скрининга провести для выявления рака на ранних стадиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «Для вашего удобства мы оформили в одной картинке информацию об исследованиях для выявления рака на ранней стадии. Все они включены в программу диспансеризации взрослого населения и доступны по полису ОМС в поликлиниках по месту прикрепления», — пояснили врачи-онкологи. Медики настоятельно попросили сохранить шпаргалку и напомнили, что, чем раньше обнаружена рак, тем эффективнее будет лечение. Онкологи сообщали, что за последние годы в регионе лидирует рак простаты, толстой кишки, молочной железы и кожи. Все исследования проводятся по ОМС и включены в диспансеризацию Пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ») Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области наглядно, всего на одной карточке, показали, когда и какой вид скрининга провести для выявления рака на ранних стадиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «Для вашего удобства мы оформили в одной картинке информацию об исследованиях для выявления рака на ранней стадии. Все они включены в программу диспансеризации взрослого населения и доступны по полису ОМС в поликлиниках по месту прикрепления», — пояснили врачи-онкологи. Медики настоятельно попросили сохранить шпаргалку и напомнили, что, чем раньше обнаружена рак, тем эффективнее будет лечение. Онкологи сообщали, что за последние годы в регионе лидирует рак простаты, толстой кишки, молочной железы и кожи.