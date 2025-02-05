05 февраля 2025

Челябинцам дали дали шпаргалку по раннему выявлению рака. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, диагностика, медицинская техника, медицинское оборудование, рак, медицина, кт, компьютерная томография, медтехника, больница, пациент
Онкологию лучше выявлять на ранних стадиях Фото:

Жителям Челябинской области наглядно, всего на одной карточке, показали, когда и какой вид скрининга провести для выявления рака на ранних стадиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).

«Для вашего удобства мы оформили в одной картинке информацию об исследованиях для выявления рака на ранней стадии. Все они включены в программу диспансеризации взрослого населения и доступны по полису ОМС в поликлиниках по месту прикрепления», — пояснили врачи-онкологи.

Медики настоятельно попросили сохранить шпаргалку и напомнили, что, чем раньше обнаружена рак, тем эффективнее будет лечение. Онкологи сообщали, что за последние годы в регионе лидирует рак простаты, толстой кишки, молочной железы и кожи.

Все исследования проводятся по ОМС и включены в диспансеризацию
Все исследования проводятся по ОМС и включены в диспансеризацию

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Жителям Челябинской области наглядно, всего на одной карточке, показали, когда и какой вид скрининга провести для выявления рака на ранних стадиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «Для вашего удобства мы оформили в одной картинке информацию об исследованиях для выявления рака на ранней стадии. Все они включены в программу диспансеризации взрослого населения и доступны по полису ОМС в поликлиниках по месту прикрепления», — пояснили врачи-онкологи. Медики настоятельно попросили сохранить шпаргалку и напомнили, что, чем раньше обнаружена рак, тем эффективнее будет лечение. Онкологи сообщали, что за последние годы в регионе лидирует рак простаты, толстой кишки, молочной железы и кожи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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