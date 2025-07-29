В Челябинске во дворе жилого дома водитель сбила двух детей

В Челябинске водитель автомобиля сбила двух детей во дворе жилого дома по улице Ласковая. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по дворовому проезду, совершила наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили двое несовершеннолетних 2018 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе городской госавтоинспекции отметили, что авария произошла у дома №21 по улице Ласковая в 16:52. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
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