29 июля 2025

В Челябинске во дворе жилого дома водитель сбила двух детей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло во дворе жилого дома
ДТП произошло во дворе жилого дома Фото:

В Челябинске водитель автомобиля сбила двух детей во дворе жилого дома по улице Ласковая. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по дворовому проезду, совершила наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили двое несовершеннолетних 2018 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе городской госавтоинспекции отметили, что авария произошла у дома №21 по улице Ласковая в 16:52. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

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В Челябинске водитель автомобиля сбила двух детей во дворе жилого дома по улице Ласковая. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «По предварительным данным водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по дворовому проезду, совершила наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили двое несовершеннолетних 2018 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе городской госавтоинспекции отметили, что авария произошла у дома №21 по улице Ласковая в 16:52. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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