В Челябинской области эвакуируют жителей подтопленной зоны поселка Магнитка Кусинского района. Вода прибывала всю ночь.
«Население по необходимости и желанию эвакуируют. Большая часть жителей от эвакуации отказывается», — сообщила газета Жизнь района».
Издание сослалось на данные инструктора по пожарной профилактике, вопросам ГО и ЧС Кусинского городского поселения Веры Сергеевой. На месте происшествия с утра работают пожарные магнитской ПЧ №123 и кусинкой 44 ПСЧ.
Специалисты проверяют дома трех улиц. Среди них — Береговая, Пролетарская, Чапаева.
Сильные дожди в Кусинском районе подняли уровень рек, повредив два моста. Власти уже 30 июля сообщали, что ввели режим повышенной готовности. Жителей 11 домов тогда предупредили о вероятной эвакуации, организовали пункты временного размещения. снизить нагрузку на оставшийся мост, временно перекрыли дорогу на улице Чкалова. Жителям пришлось передвигаться в резиновых сапогах и объезжать закрытые участки.
При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу Главного управления МЧС по региону. Информация уточняется.
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