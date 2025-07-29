29 июля 2025

В Челябинской области эвакуируют жителей поселка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Магнитке вода прибывала всю ночь (архивное фото)
В Магнитке вода прибывала всю ночь (архивное фото) Фото:

В Челябинской области эвакуируют жителей подтопленной зоны поселка Магнитка Кусинского района. Вода прибывала всю ночь.

«Население по необходимости и желанию эвакуируют. Большая часть жителей от эвакуации отказывается», — сообщила газета Жизнь района».

Издание сослалось на данные инструктора по пожарной профилактике, вопросам ГО и ЧС Кусинского городского поселения Веры Сергеевой. На месте происшествия с утра работают пожарные магнитской ПЧ №123 и кусинкой 44 ПСЧ.

Специалисты проверяют дома трех улиц. Среди них — Береговая, Пролетарская, Чапаева.

Сильные дожди в Кусинском районе подняли уровень рек, повредив два моста. Власти уже 30 июля сообщали, что ввели режим повышенной готовности. Жителей 11 домов тогда предупредили о вероятной эвакуации, организовали пункты временного размещения. снизить нагрузку на оставшийся мост, временно перекрыли дорогу на улице Чкалова. Жителям пришлось передвигаться в резиновых сапогах и объезжать закрытые участки.

При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу Главного управления МЧС по региону. Информация уточняется.

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В Челябинской области эвакуируют жителей подтопленной зоны поселка Магнитка Кусинского района. Вода прибывала всю ночь. «Население по необходимости и желанию эвакуируют. Большая часть жителей от эвакуации отказывается», — сообщила газета Жизнь района». Издание сослалось на данные инструктора по пожарной профилактике, вопросам ГО и ЧС Кусинского городского поселения Веры Сергеевой. На месте происшествия с утра работают пожарные магнитской ПЧ №123 и кусинкой 44 ПСЧ. Специалисты проверяют дома трех улиц. Среди них — Береговая, Пролетарская, Чапаева. Сильные дожди в Кусинском районе подняли уровень рек, повредив два моста. Власти уже 30 июля сообщали, что ввели режим повышенной готовности. Жителей 11 домов тогда предупредили о вероятной эвакуации, организовали пункты временного размещения. снизить нагрузку на оставшийся мост, временно перекрыли дорогу на улице Чкалова. Жителям пришлось передвигаться в резиновых сапогах и объезжать закрытые участки. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу Главного управления МЧС по региону. Информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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