В Магнитке Кусинского района Челябинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реках, что привело к повреждению двух мостов и введению режима повышенной готовности на территории городского поселения. Жителей, находящихся в зоне риска, предупредили о возможной эвакуации. Во дворах им приходится ходить в резиновых сапогах, а машины парковать на возвышенности.
«Жителей 11 домов, находящихся в зоне риска подтопления, предупредили об опасности. В Магнитке организованы пункты временного размещения на базе ДК „Горняк“ и средней школы», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте».
По сведениям издания, после обильных осадков был подмыт мост на улице Елькина, который сейчас закрыт для автотранспорта. Переправа на улице Толстого полностью обрушилась из-за сильного течения.
Для пропуска большого объема воды и снижения нагрузки на оставшийся автомобильный мост по решению местных властей была перекопана дорога по улице Чкалова. Проезд по ней временно невозможен.
На месте работают дежурные подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, проводится постоянный мониторинг уровня воды. Глава Кусинского района Юрий Лысяков лично контролирует ситуацию.
Хозяев домов предупредили о возможной эвакуации, однако необходимости в отъезде пока нет. Жителям подтопленных улиц приходится объезжать закрытые участки дорог, а передвигаться в некоторых дворах можно только в резиновых сапогах, отогнав автомобили на возвышенность.
Как сообщало URA.RU, в регионе ранее за сутки выпала половина месячной нормы осадков. В Челябинске из-за дождя образовались пробки, цены на такси выросли в три раза.
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