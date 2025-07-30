Природные парки Камчатки на время закрыли от туристов

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На Камчатке сейчас находится около 7–8 тысяч туристов (архивное фото)
На Камчатке сейчас находится около 7–8 тысяч туристов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На Камчатке временно ограничили посещение природных парков из-за землетрясения в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов URA.RU. 

«Сеть природных парков „Вулканы Камчатки“ вводит временные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов в связи с повышенной сейсмической активностью в регионе», — рассказал Абдюханов URA.RU. Он отметил, что на текущий момент информации о жалобах и пострадавших туристах не поступало.

В целях безопасности закрыто южное направление, за исключением Дачных источников и водопада Спокойный; на экструзии Верблюд отмечено частичное разрушение тропы. Кроме того, временно ограничен доступ к вулкану Горелый, каньону Опасный, подножию Мутновского вулкана и пещерам Горелого. Также не рекомендуется посещать вулканы Авачинский, Козельский и экструзию Верблюд из-за угрозы камнепадов.

Туроператоры корректируют маршруты с учетом новых ограничений и поддерживают связь с группами на маршрутах. На Камчатке сейчас находится около 7–8 тысяч туристов. Им настоятельно рекомендуется следовать указаниям властей и следить за обновлениями.

Утром на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,5, после которого в регионе продолжается серия афтершоков. В результате сейсмических толчков частично обрушился потолок в аэропорту Елизово, а несколько рейсов были перенесены и задержаны. 

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На Камчатке временно ограничили посещение природных парков из-за землетрясения в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов URA.RU.  «Сеть природных парков „Вулканы Камчатки“ вводит временные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов в связи с повышенной сейсмической активностью в регионе», — рассказал Абдюханов URA.RU. Он отметил, что на текущий момент информации о жалобах и пострадавших туристах не поступало. В целях безопасности закрыто южное направление, за исключением Дачных источников и водопада Спокойный; на экструзии Верблюд отмечено частичное разрушение тропы. Кроме того, временно ограничен доступ к вулкану Горелый, каньону Опасный, подножию Мутновского вулкана и пещерам Горелого. Также не рекомендуется посещать вулканы Авачинский, Козельский и экструзию Верблюд из-за угрозы камнепадов. Туроператоры корректируют маршруты с учетом новых ограничений и поддерживают связь с группами на маршрутах. На Камчатке сейчас находится около 7–8 тысяч туристов. Им настоятельно рекомендуется следовать указаниям властей и следить за обновлениями. Утром на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,5, после которого в регионе продолжается серия афтершоков. В результате сейсмических толчков частично обрушился потолок в аэропорту Елизово, а несколько рейсов были перенесены и задержаны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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