29 июля 2025

Власти ХМАО ищут кандидатов на должность главврача окружной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Кутефа работает в должности главврача ОКБ уже девять лет
Елена Кутефа работает в должности главврача ОКБ уже девять лет Фото:

Власти ХМАО запустили конкурс на поиск кандидатов в резерв на должность главврача окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована на сайте «Команда Юры».

Среди требований к кандидатам — высшее образование в сфере медицины по конкретным специальностям. «Наличие стажа работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее пяти лет», — следует из документа, в котором перечислены квалификационные требования. В нем перечислен и ряд управленческих компетенций.

У кандидатов также не должно быть судимости. К конкурсу не допустят тех, кто фигурирует в реестре дисквалифицированных лиц.

Сейчас главврачом ОКБ является Елена Кутефа. Она занимает должность с 2016 года.

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Власти ХМАО запустили конкурс на поиск кандидатов в резерв на должность главврача окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована на сайте «Команда Юры». Среди требований к кандидатам — высшее образование в сфере медицины по конкретным специальностям. «Наличие стажа работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее пяти лет», — следует из документа, в котором перечислены квалификационные требования. В нем перечислен и ряд управленческих компетенций. У кандидатов также не должно быть судимости. К конкурсу не допустят тех, кто фигурирует в реестре дисквалифицированных лиц. Сейчас главврачом ОКБ является Елена Кутефа. Она занимает должность с 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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