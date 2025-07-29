Власти ХМАО ищут кандидатов на должность главврача окружной больницы

Власти ХМАО запустили конкурс на поиск кандидатов в резерв на должность главврача окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована на сайте «Команда Юры».
Среди требований к кандидатам — высшее образование в сфере медицины по конкретным специальностям. «Наличие стажа работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее пяти лет», — следует из документа, в котором перечислены квалификационные требования. В нем перечислен и ряд управленческих компетенций.
У кандидатов также не должно быть судимости. К конкурсу не допустят тех, кто фигурирует в реестре дисквалифицированных лиц.
Сейчас главврачом ОКБ является Елена Кутефа. Она занимает должность с 2016 года.
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