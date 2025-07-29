Подростки сбили женщину в курганском парке
В Кургане двое подростков на самокате сбили женщину в Парке Победы вечером 29 июля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Женщину сбили 29 июля
«Двое подростков на самокате сбили женщину в Парке Победы. Инцидент произошел вчера вечером, как рассказывают очевидцы, женщина не смогла самостоятельно подняться, ее увезла скорая», — пишут в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором в парке находится машина скорой помощи.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
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