29 июля 2025

В Кургане подростки на самокате сбили женщину в Парке Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки сбили женщину в курганском парке
Подростки сбили женщину в курганском парке Фото:

В Кургане двое подростков на самокате сбили женщину в Парке Победы вечером 29 июля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Женщину сбили 29 июля
Женщину сбили 29 июля
Фото:

«Двое подростков на самокате сбили женщину в Парке Победы. Инцидент произошел вчера вечером, как рассказывают очевидцы, женщина не смогла самостоятельно подняться, ее увезла скорая», — пишут в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором в парке находится машина скорой помощи.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.

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В Кургане двое подростков на самокате сбили женщину в Парке Победы вечером 29 июля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Двое подростков на самокате сбили женщину в Парке Победы. Инцидент произошел вчера вечером, как рассказывают очевидцы, женщина не смогла самостоятельно подняться, ее увезла скорая», — пишут в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором в парке находится машина скорой помощи. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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