29 июля 2025

Советник губернатора показал вольеры и кассы нового зоопарка в Перми. Видео

Советник губернатора анонсировал скорое открытие нового зоопарка в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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На обновленной территории появится современная детская площадка и тихая зона для отдыха
На обновленной территории появится современная детская площадка и тихая зона для отдыха Фото:

Павел Черепанов, возглавляющий комитет по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края и являющийся советником губернатора по вопросам строительства показал видео, снятое на территории нового зоопарка в Перми. Он отметил, что часть животных уже адаптировалась к новым условиям и вскоре будет готова принять первых посетителей.

«На входных группах установлены терминалы для самостоятельной покупки билетов. Скоро эта стройка станет историей», — написал он в своем telegram-канале. 

13 июля 2025 URA.RU писало о том, что старый зоопарк окончательно прекратил деятельность на Монастырской, 10. Причиной закрытия стало проведение комплекса мероприятий, связанных с полным переездом всех животных в новое учреждение, расположенное в микрорайоне Нагорный. Строительство современного зоопарка осуществлялось в течение двух с половиной лет, а его сметная стоимость составила 7,06 млрд рублей.

На сегодняшний день точная дата открытия нового объекта еще не объявлена. Известно лишь, что в рамках торжественной церемонии планируется выступление уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана, а также театра анимации и перформанса «Ярко» из Екатеринбурга.

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Павел Черепанов, возглавляющий комитет по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края и являющийся советником губернатора по вопросам строительства показал видео, снятое на территории нового зоопарка в Перми. Он отметил, что часть животных уже адаптировалась к новым условиям и вскоре будет готова принять первых посетителей. «На входных группах установлены терминалы для самостоятельной покупки билетов. Скоро эта стройка станет историей», — написал он в своем telegram-канале.  13 июля 2025 URA.RU писало о том, что старый зоопарк окончательно прекратил деятельность на Монастырской, 10. Причиной закрытия стало проведение комплекса мероприятий, связанных с полным переездом всех животных в новое учреждение, расположенное в микрорайоне Нагорный. Строительство современного зоопарка осуществлялось в течение двух с половиной лет, а его сметная стоимость составила 7,06 млрд рублей. На сегодняшний день точная дата открытия нового объекта еще не объявлена. Известно лишь, что в рамках торжественной церемонии планируется выступление уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана, а также театра анимации и перформанса «Ярко» из Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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