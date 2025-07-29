Павел Черепанов, возглавляющий комитет по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края и являющийся советником губернатора по вопросам строительства показал видео, снятое на территории нового зоопарка в Перми. Он отметил, что часть животных уже адаптировалась к новым условиям и вскоре будет готова принять первых посетителей.
«На входных группах установлены терминалы для самостоятельной покупки билетов. Скоро эта стройка станет историей», — написал он в своем telegram-канале.
13 июля 2025 URA.RU писало о том, что старый зоопарк окончательно прекратил деятельность на Монастырской, 10. Причиной закрытия стало проведение комплекса мероприятий, связанных с полным переездом всех животных в новое учреждение, расположенное в микрорайоне Нагорный. Строительство современного зоопарка осуществлялось в течение двух с половиной лет, а его сметная стоимость составила 7,06 млрд рублей.
На сегодняшний день точная дата открытия нового объекта еще не объявлена. Известно лишь, что в рамках торжественной церемонии планируется выступление уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана, а также театра анимации и перформанса «Ярко» из Екатеринбурга.
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