Землетрясение зафиксировали на Алтае

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Сведений о пострадавших в результате землетрясения нет
Сведений о пострадавших в результате землетрясения нет Фото:

На Алтае зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. 

«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на Алтае», — передает местный канал «Катунь 24» сообщение службы. Там добавили, что информация о происшествии поступила в 03:32.

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш. Под сейсмическое воздействие попали Чаган-Узун, Бельтир, Кош-Агач и Беляши. Сведений о пострадавших нет. Интенсивность в эпицентре — 5,5 баллов. 

Сегодня землетрясение произошло и на Камчатке. Там магнитуда достигла 8,5 баллов. Объявлена угроза возникновения цунами. Волны достигают высоты четырех метров.

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На Алтае зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.  «Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на Алтае», — передает местный канал «Катунь 24» сообщение службы. Там добавили, что информация о происшествии поступила в 03:32. Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш. Под сейсмическое воздействие попали Чаган-Узун, Бельтир, Кош-Агач и Беляши. Сведений о пострадавших нет. Интенсивность в эпицентре — 5,5 баллов.  Сегодня землетрясение произошло и на Камчатке. Там магнитуда достигла 8,5 баллов. Объявлена угроза возникновения цунами. Волны достигают высоты четырех метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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