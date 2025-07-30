В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7 балла. В 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла.
Очаги подземных толчков вблизи российских территорий фиксировались на глубине от 10 до 56,6 километра. URA.RU показывает на карте, где фиксировались толчки.
Подземные толчки на Курилах и Камчатке
Очаги подземных толчков находятся вблизи побережья Камчатки и Северо-Курильска (Сахалинская область). Всего, по данным сервиса изменения сейсмической активности Земли Earthquake Track, с ночи 30 июля было зафиксировано около 50 подземных толчков. Они располагаются на глубине от 10 до 56,6 километра.
Очаг подземных толчков на Камчатке находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года.
Второе землетрясение случилось в 360 километрах к северо-востоку от Северо-Курильска. Его магнитуда составила 7,9 балла. Эпицентр сейсмического события залегал на глубине девяти километров. В самом населенном пункте сила подземных толчков достигала 4–5 баллов.
На Камчатке после основного землетрясения было зафиксировано еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук» (ЕГС РАН) в telegram-канале.
Чем опасны подземные толчки
В связи с инцидентами у берегов российской территории, было объявлено предупреждение о возможном цунами. Зафиксированы волны высотой до четырех метров. На Камчатке временно ограничили посещение природных парков в связи с повышенной сейсмической активностью в регионе.
В Северо-Курильске прошло четыре волны цунами. Позже в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, все 2 400 жителей эвакуированы на возвышенности. Сообщалось, что серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Позже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об отключениях электроэнергии после землетрясения.
Также власти Японии, США, Мексики и Китая выпустили предупреждения о возможной угрозе цунами. Жителям прибрежных территорий настоятельно рекомендовалось эвакуироваться в безопасные районы.
Что делать в случае землетрясения
В этом случае населению советуют быть готовыми к возможным последствиям. В частности, необходимо заранее продумать план действий на случай природного ЧС. Также стоит заранее определить место встречи после землетрясения и записать телефоны экстренных служб. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
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