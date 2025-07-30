На Садовом кольце временно закроют движение

Дептранс Москвы: из-за велофестиваля ночью 2-3 августа перекроют Садовое кольцо
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Движение по Садовому кольцу будет ограничено 2 и 3 августа
Движение по Садовому кольцу будет ограничено 2 и 3 августа Фото:

В связи с проведением ночного велофестиваля, 2 и 3 августа в Москве будет введен запрет на проезд машин на Садовом кольце. Об этом рассказали в департаменте транспорта (дептранс) Москвы.

"В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 2 и 3 августа будет временно закрыто движение транспорта по Садовому кольцу в обоих направлениях", — сказано в сообщении дептранса. Оно опубликовано в telegram-канале.

Движение транспорта по Зубовской улице и Большой Пироговской улице будет временно прекращено 2 августа с 17:00 до завершения мероприятия. Помимо этого, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа движение на всем участке Садового кольца в обоих направлениях также будет закрыто. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской.

Подобные ограничения движения ранее уже вводились в других городах России: так, в Перми 19 и 20 июля также перекрывали центральные улицы и запрещали парковку в связи с проведением «Пермского велофеста», где участие приняли около 1,5 тысячи велосипедистов. Жителей и гостей города тогда заранее предупреждали о необходимости планировать маршруты из-за временных изменений в организации дорожного движения.

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В связи с проведением ночного велофестиваля, 2 и 3 августа в Москве будет введен запрет на проезд машин на Садовом кольце. Об этом рассказали в департаменте транспорта (дептранс) Москвы. "В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 2 и 3 августа будет временно закрыто движение транспорта по Садовому кольцу в обоих направлениях", — сказано в сообщении дептранса. Оно опубликовано в telegram-канале. Движение транспорта по Зубовской улице и Большой Пироговской улице будет временно прекращено 2 августа с 17:00 до завершения мероприятия. Помимо этого, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа движение на всем участке Садового кольца в обоих направлениях также будет закрыто. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской. Подобные ограничения движения ранее уже вводились в других городах России: так, в Перми 19 и 20 июля также перекрывали центральные улицы и запрещали парковку в связи с проведением «Пермского велофеста», где участие приняли около 1,5 тысячи велосипедистов. Жителей и гостей города тогда заранее предупреждали о необходимости планировать маршруты из-за временных изменений в организации дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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