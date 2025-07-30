Медиков, проводивших операцию на Камчатке во время землетрясения, наградят

Медиков, которые проводили операцию на Камчатке несмотря на землетрясение, наградят. Соответствующее поручение отдал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм», — пишет в своем telegram-канале Солодов.
Землетрясение на Камчатке оказалось сильнейшим за последние десятилетия. Несмотря на стихийное бедствие, врачи продолжили проводить операцию пациенту с онкологией и завершили ее успешно. Сейчас он чувствует себя хорошо.
Ранее видео с проведением операции опубликовал министр здравоохранения региона Олег Мельников. В своем telegram-канале он поблагодарил медиков за профессионализм.
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