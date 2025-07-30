Медиков, проводивших операцию на Камчатке во время землетрясения, наградят

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Врачи делали операцию пациенту прямо во время сильнейших толчков в 8 баллов
Врачи делали операцию пациенту прямо во время сильнейших толчков в 8 баллов Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Медиков, которые проводили операцию на Камчатке несмотря на землетрясение, наградят. Соответствующее поручение отдал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм», — пишет в своем telegram-канале Солодов.

Землетрясение на Камчатке оказалось сильнейшим за последние десятилетия. Несмотря на стихийное бедствие, врачи продолжили проводить операцию пациенту с онкологией и завершили ее успешно. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее видео с проведением операции опубликовал министр здравоохранения региона Олег Мельников. В своем telegram-канале он поблагодарил медиков за профессионализм. 

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Медиков, которые проводили операцию на Камчатке несмотря на землетрясение, наградят. Соответствующее поручение отдал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм», — пишет в своем telegram-канале Солодов. Землетрясение на Камчатке оказалось сильнейшим за последние десятилетия. Несмотря на стихийное бедствие, врачи продолжили проводить операцию пациенту с онкологией и завершили ее успешно. Сейчас он чувствует себя хорошо. Ранее видео с проведением операции опубликовал министр здравоохранения региона Олег Мельников. В своем telegram-канале он поблагодарил медиков за профессионализм. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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