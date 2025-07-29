29 июля 2025

Египетская авиакомпания запустила чартеры из Перми в Шарм-эль-Шейх

© Служба новостей «URA.RU»
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Ближайший вылет авиакомпании Air Cairo из Перми запланирован на 31 июля
Ближайший вылет авиакомпании Air Cairo из Перми запланирован на 31 июля Фото:

С июля 2025 года из Перми в Шарм-эль-Шейх начала выполнять рейсы еще одна египетская авиакомпания — Air Cairo. Ближайший вылет запланирован на 31 июля.

«Для перевозки пассажиров используется самолет Airbus, а продолжительность перелета составляет 5 часов 10 минут. Данная программа чартерных рейсов будет действовать до 22 октября», — сказано в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье» в одной из туристических компаний Перми, туроператором выступает Fun & Sun. Летом 2025 года данный туроператор также организовывал авиаперевозки из Перми в Шарм-эль-Шейх, однако тогда рейсы выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии».

Сейчас этот перевозчик отсутствует в расписании аэропорта и, согласно планам, должен возобновить выполнение рейсов по данному направлению ближе к концу октября. В настоящее время добраться из Перми до египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх можно также рейсами авиакомпании Al Masria.

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С июля 2025 года из Перми в Шарм-эль-Шейх начала выполнять рейсы еще одна египетская авиакомпания — Air Cairo. Ближайший вылет запланирован на 31 июля. «Для перевозки пассажиров используется самолет Airbus, а продолжительность перелета составляет 5 часов 10 минут. Данная программа чартерных рейсов будет действовать до 22 октября», — сказано в расписании пермского аэропорта Большое Савино. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье» в одной из туристических компаний Перми, туроператором выступает Fun & Sun. Летом 2025 года данный туроператор также организовывал авиаперевозки из Перми в Шарм-эль-Шейх, однако тогда рейсы выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Сейчас этот перевозчик отсутствует в расписании аэропорта и, согласно планам, должен возобновить выполнение рейсов по данному направлению ближе к концу октября. В настоящее время добраться из Перми до египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх можно также рейсами авиакомпании Al Masria.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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