В Перми на экотропе вдоль реки Егошиха появятся новые арт-объекты. Их установят в рамках фестиваля «Просвет». Это гигантское светящееся гнездо, инопланетный цветок и световая тропа, рассказали URA.RU организаторы.
«Команда SPLACES.STUDIO привезет в Пермь проект NIDUM. Это 3,5-метровая скульптура в форме гнезда, сплетенного из селекционных ивовых прутьев. NIDUM поет голосами птиц и излучает теплый свет. Недалеко от „Гнезда“ вырастет инопланетный цветок — инсталляция FLORPASS 004 от студии PANTERRA. Цветок высотой 4 метра меняет цвет и яркость, взаимодействуя с окружением, и издает звуки из чужого мира, будто бы связывается с сородичами», — говорят в оргкомитете фестиваля.
«Живой тропой» станет лестничный спуск к Егошихе со стороны Средней дамбы. Каждый шаг человека будет отзываться светом и звуком, превращая обычное передвижение в живую, постоянно меняющуюся композицию.
Фестиваль света «Просвет» пройдет на территории Завода Шпагина, в Театральном сквере и на экотропе «Зеленого кольца» у реки Егошиха с 29 по 31 августа. Гостей ждут масштабные проекции на театр, инсталляции с использованием лазеров, световых иллюзий и звуковых пейзажей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!