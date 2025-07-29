Боты-психологи набирают популярность у жителей ХМАО в борьбе со стрессом

Жители ХМАО стали чаще обращаться за советом к виртуальным собеседникам. Общение с чат-ботами помогает югорчанам справляться со стрессом и тревожностью. Об этом URA.RU сообщили аналитики Yota и «МегаФона».
«Интерес к ИИ-компаньонам в ХМАО стремительно растет. В 2025 году число пользователей увеличилось в 2,1 раза, а объем трафика — в 6,1 раза. Аудитория ботов, помогающих справляться со стрессом, выросла почти в пять раз», — говорится в исследовании оператора Yota.
Чаще всего к таким сервисам обращаются югорчане 36–45 лет. При этом мужчины активнее начинают диалог с ИИ, а женщины дольше задерживаются в чатах.
Повышенный интерес жителей региона к ИИ-помощникам зафиксирован в летний период. «Активнее всего в помощи и советах югорчане нуждаются в апреле, июне и июле», — добавили аналитики из «МегаФона».
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