WP: Трамп пошел Китаю на уступки

Администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд важных решений, направленных на смягчение отношений с Китаем в преддверии возможной торговой сделки и саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным The Washington Post, по просьбе Пекина США отложили визит главы Минобороны Тайваня Гу Лисюна, который должен был состояться в июне. Кроме того, Вашингтон убедил главу тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от запланированных остановок в Нью-Йорке и Далласе во время его поездки в Латинскую Америку. Администрация Трампа не дала прямого отказа Лай Циндэ в посещении США, однако выдвинула столь жесткие ограничения на его пребывание, что стало понятно: американская сторона не заинтересована в подобных визитах.
Источники WP также сообщают, что Пентагон направил в Белый дом предложение по военной помощи Тайваню, но ответа на этот запрос пока не последовало. Политика уступок вызвала критику как среди демократов, так и среди республиканцев, включая бывших чиновников из первой администрации Трампа. Оппоненты опасаются, что стремление заключить торговое соглашение с Китаем может ослабить позиции США в экономической, технологической и военной сферах.
Трамп накануне заявил журналистам, что рассчитывает на личную встречу с Си Цзиньпином до конца 2025 года. По словам президента США, обе стороны заинтересованы в диалоге на высшем уровне.
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