Бывшую статусную чиновницу из Перми Чиркову предложили отправить в колонию на десять лет

Гособвинитель выступил с ходатайством о назначении Ирине Чирковой наказания в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее она занимала пост руководителя управления капитального строительства администрации Перми (УКС). Уголовное дело в отношении Чирковой рассматривается Ленинским районным судом Перми.
«Также ее просят оштрафовать на 54,5 млн рублей и конфисковать предмет взятки на сумму 5,45 млн рублей», — сообщает портал «РБК-Пермь» из зала суда.
URA.RU сообщало, что Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года совместно с предпринимателем Сергеем Миковым. По версии следственных органов, в 2022 году глава УКС администрации Перми получила от Микова 5,46 млн рублей за приемку выполненных компанией бизнесмена работ на различных инфраструктурных объектах города. Изначально оба фигуранта отрицали свою причастность к преступлению, однако впоследствии дали признательные показания. Со слов Сергея Микова, денежные средства были переданы по просьбе Ирины Чирковой для приобретения ею новой квартиры, при этом условия возврата суммы не обсуждались.
22 июля URA.RU также писало о том, что Ирине Чирковой через суд изменили формулировку увольнения. В августе 2024 года она покинула администрацию города по собственному желанию, но теперь причина ухода с должности измененена на «в связи с утратой доверия».
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