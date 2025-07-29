29 июля 2025

Ассенизатор удобрил улицы Салехарда содержимым септиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Септик вылился на дорогу рядом с припаркованными авто
Септик вылился на дорогу рядом с припаркованными авто Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на улице Обской произошел разлив содержимого цистерны ассенизаторской машины. Фекалии вылились прямо на дорогу возле припаркованных у жилых домов автомобилей.

«Удобрение асфальта произошло на улице Обской», — написано в telegram-канале «Ямальская корона». Под сообщением также опубликовано видео инцидента.

В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что разлив произошел из-за технической неисправности. Водитель устранил аварийную ситуацию сразу на месте. Уточняется, что разлив содержимого септиков был незначительный и угрозы экологии не представлял.

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В Салехарде (ЯНАО) на улице Обской произошел разлив содержимого цистерны ассенизаторской машины. Фекалии вылились прямо на дорогу возле припаркованных у жилых домов автомобилей. «Удобрение асфальта произошло на улице Обской», — написано в telegram-канале «Ямальская корона». Под сообщением также опубликовано видео инцидента. В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что разлив произошел из-за технической неисправности. Водитель устранил аварийную ситуацию сразу на месте. Уточняется, что разлив содержимого септиков был незначительный и угрозы экологии не представлял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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