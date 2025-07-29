Септик вылился на дорогу рядом с припаркованными авто
В Салехарде (ЯНАО) на улице Обской произошел разлив содержимого цистерны ассенизаторской машины. Фекалии вылились прямо на дорогу возле припаркованных у жилых домов автомобилей.
«Удобрение асфальта произошло на улице Обской», — написано в telegram-канале «Ямальская корона». Под сообщением также опубликовано видео инцидента.
В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что разлив произошел из-за технической неисправности. Водитель устранил аварийную ситуацию сразу на месте. Уточняется, что разлив содержимого септиков был незначительный и угрозы экологии не представлял.
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