В Челябинске с начала года построено 294 тысячи «квадратов» жилья

В Челябинске в первом полугодии 2025 года построили 191 тысячу квадратных метров многоквартирных домов и 93 тысячи «квадратов» частных домов. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли в Челябинске рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по индивидуальному жилищному строительству это плюс 127%, по многоквартирным домам — 96%. Учитывая, сколько домов было введено населением, по сравнению с прошлым годом мы видим рост. При этом стоит учитывать, что первое полугодие не показательно — дождемся конца 2025 года», — подытожил Шамне.
При этом заместитель главы Челябинска по строительству отметил, что больше всего жилья и соцобъектов будет построено в конце года. В регионе планируется возвести еще 56 многоквартирных домов общей жилой площадью 446 000 квадратных метров. Также Шамне спрогнозировал, что до 100 000 квадратных метров к концу года будет построено населением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!