29 июля 2025

В Челябинске с начала года построено 294 тысячи «квадратов» жилья

В Челябинске с начала года построено 294 тысячи квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Населением в первом полугодии в регионе построено 93 000 «квадратов» частных домов
Населением в первом полугодии в регионе построено 93 000 «квадратов» частных домов Фото:

В Челябинске в первом полугодии 2025 года построили 191 тысячу квадратных метров многоквартирных домов и 93 тысячи «квадратов» частных домов. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли в Челябинске рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по индивидуальному жилищному строительству это плюс 127%, по многоквартирным домам — 96%. Учитывая, сколько домов было введено населением, по сравнению с прошлым годом мы видим рост. При этом стоит учитывать, что первое полугодие не показательно — дождемся конца 2025 года», — подытожил Шамне.

При этом заместитель главы Челябинска по строительству отметил, что больше всего жилья и соцобъектов будет построено в конце года. В регионе планируется возвести еще 56 многоквартирных домов общей жилой площадью 446 000 квадратных метров. Также Шамне спрогнозировал, что до 100 000 квадратных метров к концу года будет построено населением.

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В Челябинске в первом полугодии 2025 года построили 191 тысячу квадратных метров многоквартирных домов и 93 тысячи «квадратов» частных домов. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли в Челябинске рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по индивидуальному жилищному строительству это плюс 127%, по многоквартирным домам — 96%. Учитывая, сколько домов было введено населением, по сравнению с прошлым годом мы видим рост. При этом стоит учитывать, что первое полугодие не показательно — дождемся конца 2025 года», — подытожил Шамне. При этом заместитель главы Челябинска по строительству отметил, что больше всего жилья и соцобъектов будет построено в конце года. В регионе планируется возвести еще 56 многоквартирных домов общей жилой площадью 446 000 квадратных метров. Также Шамне спрогнозировал, что до 100 000 квадратных метров к концу года будет построено населением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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