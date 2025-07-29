Биатлонный комплекс в Пермском крае отремонтируют к 2027 году

«Центр организации закупок» объявил конкурс на выполнение проектных и строительно-монтажных работ. Речь идет о реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на территории базы «Пермские медведи».
«Проект предусматривает обустройство лыжероллерных трасс протяженностью не менее 5 километров с устройством съездов, установку сборно-разборных трибун на 1 тысячу зрительских мест, строительство судейского павильона и обустройство стрельбища. Пропускная способность комплекса после завершения реконструкции составит 240 человек за одну смену», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Начать проектирование планируется с 30 сентября 2025 года, к строительным работам приступить 26 апреля 2026 года. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 24 ноября 2027 года. Максимальная стоимость контракта определена в размере 991 млн рублей. Подведение итогов конкурсного отбора состоится 19 августа 2025 года.
База «Пермские медведи» перешла в собственность Пермского края в 2021 году после приобретения на аукционе в рамках процедуры банкротства «Экопромбанка». Впоследствии объект был передан на баланс специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Старт», осуществляющей подготовку спортсменов по базовым видам спорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!