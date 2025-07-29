29 июля 2025

Биатлонный комплекс в Пермском крае отремонтируют к 2027 году

Власти оценили реконструкцию базы «Пермские медведи» почти в 1 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект предусматривает обустройство лыжероллерных трасс и стрельбища
Проект предусматривает обустройство лыжероллерных трасс и стрельбища Фото:

«Центр организации закупок» объявил конкурс на выполнение проектных и строительно-монтажных работ. Речь идет о реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на территории базы «Пермские медведи».

«Проект предусматривает обустройство лыжероллерных трасс протяженностью не менее 5 километров с устройством съездов, установку сборно-разборных трибун на 1 тысячу зрительских мест, строительство судейского павильона и обустройство стрельбища. Пропускная способность комплекса после завершения реконструкции составит 240 человек за одну смену», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Начать проектирование планируется с 30 сентября 2025 года, к строительным работам приступить 26 апреля 2026 года. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 24 ноября 2027 года. Максимальная стоимость контракта определена в размере 991 млн рублей. Подведение итогов конкурсного отбора состоится 19 августа 2025 года.

База «Пермские медведи» перешла в собственность Пермского края в 2021 году после приобретения на аукционе в рамках процедуры банкротства «Экопромбанка». Впоследствии объект был передан на баланс специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Старт», осуществляющей подготовку спортсменов по базовым видам спорта.

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«Центр организации закупок» объявил конкурс на выполнение проектных и строительно-монтажных работ. Речь идет о реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на территории базы «Пермские медведи». «Проект предусматривает обустройство лыжероллерных трасс протяженностью не менее 5 километров с устройством съездов, установку сборно-разборных трибун на 1 тысячу зрительских мест, строительство судейского павильона и обустройство стрельбища. Пропускная способность комплекса после завершения реконструкции составит 240 человек за одну смену», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Начать проектирование планируется с 30 сентября 2025 года, к строительным работам приступить 26 апреля 2026 года. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 24 ноября 2027 года. Максимальная стоимость контракта определена в размере 991 млн рублей. Подведение итогов конкурсного отбора состоится 19 августа 2025 года. База «Пермские медведи» перешла в собственность Пермского края в 2021 году после приобретения на аукционе в рамках процедуры банкротства «Экопромбанка». Впоследствии объект был передан на баланс специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Старт», осуществляющей подготовку спортсменов по базовым видам спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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