Россию атаковали больше 130 украинских БПЛА

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ПВО сбила больше 130 дронов
ПВО сбила больше 130 дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили 133 украинских беспилотника за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над российскими территориями уничтожено 133 дрона ВСУ за сутки 29-30 июля. В Минобороны РФ также отметили, что войска группировки ВС РФ «Юг» заняли более выгодные рубежи, войска «Севера», «Запада»» и «Центра» улучшили тактическое положение, поражение противнику нанесено в Харьковской области и ДНР. На всех направлениях совокупно украинская армия потеряла около 1045 бойцов. 

Ранее, 29 июля, над Россией было уничтожено 74 беспилотника ВСУ. Больше всего — над Брянской, там было сбито 43 дрона, пишет «Царьград».

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Средства ПВО сбили 133 украинских беспилотника за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Над российскими территориями уничтожено 133 дрона ВСУ за сутки 29-30 июля. В Минобороны РФ также отметили, что войска группировки ВС РФ «Юг» заняли более выгодные рубежи, войска «Севера», «Запада»» и «Центра» улучшили тактическое положение, поражение противнику нанесено в Харьковской области и ДНР. На всех направлениях совокупно украинская армия потеряла около 1045 бойцов.  Ранее, 29 июля, над Россией было уничтожено 74 беспилотника ВСУ. Больше всего — над Брянской, там было сбито 43 дрона, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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