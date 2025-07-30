Россию атаковали больше 130 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили 133 украинских беспилотника за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
Над российскими территориями уничтожено 133 дрона ВСУ за сутки 29-30 июля. В Минобороны РФ также отметили, что войска группировки ВС РФ «Юг» заняли более выгодные рубежи, войска «Севера», «Запада»» и «Центра» улучшили тактическое положение, поражение противнику нанесено в Харьковской области и ДНР. На всех направлениях совокупно украинская армия потеряла около 1045 бойцов.
Ранее, 29 июля, над Россией было уничтожено 74 беспилотника ВСУ. Больше всего — над Брянской, там было сбито 43 дрона, пишет «Царьград».
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