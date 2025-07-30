Блогер и телеведущая Ида Галич стала мамой во второй раз

Блогер и телеведущая Ида Галич во второй раз стала матерью. Об этом сама Галич написала у себя в соцсетях.
«Тут я, мой любимый и совершенно новый человек, на дне рождения которого мы побывали. Добро пожаловать, малышка!», — написала у себя в telegram-канале ведущая.
Ранее Галич уже была в браке с Аланом Басиевым. В 2020 году она родила сына Леона. Вскоре телеведущая и ее бывший возлюбленный официально расстались. Галич стала одна воспитывать сына — не так давно ему исполнилось пять лет. Сейчас звезда помолвлена и воспитывает сына с новым возлюбленным, бизнесменом Олегом Ледвичем.
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