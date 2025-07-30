В минобрнауки Ингушетии прошли обыски

Сотрудники силовых структур провели обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики.
«Силовики провели следственные действия в Минобразования Ингушетии», — рассказали правоохранители в беседе с «Интерфакс». По его словам, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионе. На время проведения следственных действий вход в здание был полностью заблокирован.
Ранее прокуратура Ингушетии информировала, что Магасский районный суд приступит к рассмотрению дела в отношении бывшего директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования. Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
Следствие полагает, что в 2018 году обвиняемые организовали оформление документов с заведомо ложными сведениями о выполнении работ по подготовке и проведению ЕГЭ якобы 84 сотрудниками, которые в реальности педагогами не являлись и участия в экзамене не принимали. Также подчеркивается, что подозреваемые изготовили фиктивные документы с завышенными данными о компенсациях для 140 учителей. По версии следствия, ущерб бюджету республики от этих действий превысил 15,7 миллиона рублей. Министерство образования и науки Ингушетии подало гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба с обвиняемых.
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