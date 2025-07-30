Матвиенко рассказала до каких пор будет продолжаться СВО

Россия намерена и дальше добиваться мирных переговоров, однако сроки окончания СВО напрямую зависят от позиции украинской стороны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«До тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость и готовность участия в мирных переговорах, мы будем продолжать действовать», — сказала Матвиенко, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что Россия продолжает прилагать усилия для организации мирных переговоров. Дипломатическое решение конфликта остается приоритетом для Москвы.
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