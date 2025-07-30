Матвиенко рассказала до каких пор будет продолжаться СВО

Матвиенко: сроки СВО напрямую зависят от позиции Украины
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Россия продолжает прилагать усилия для организации мирных переговоров
Россия продолжает прилагать усилия для организации мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия намерена и дальше добиваться мирных переговоров, однако сроки окончания СВО напрямую зависят от позиции украинской стороны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«До тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость и готовность участия в мирных переговорах, мы будем продолжать действовать», — сказала Матвиенко, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что Россия продолжает прилагать усилия для организации мирных переговоров. Дипломатическое решение конфликта остается приоритетом для Москвы.

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Россия намерена и дальше добиваться мирных переговоров, однако сроки окончания СВО напрямую зависят от позиции украинской стороны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «До тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость и готовность участия в мирных переговорах, мы будем продолжать действовать», — сказала Матвиенко, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что Россия продолжает прилагать усилия для организации мирных переговоров. Дипломатическое решение конфликта остается приоритетом для Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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