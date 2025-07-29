Под Екатеринбургом инспектор брал взятки за сдачу на права, ему вынесли серьезный приговор

В Верхней Пышме (Свердловская область) поймали на взятке инспектора Госавтоинспекции, который помогал курсантам получить водительские права. Для этого он разработал целую схему, за которую его лишили свободы на восемь лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Инспектор в августе 2024 года помог в сдаче практического экзамена, игнорируя допущенные кандидатом в водители грубые нарушения ПДД. Взятка в размере 40 тысяч рублей была распределена между соучастниками, из указанной суммы 15 тысяч рублей получил инспектор, 25 тысяч рублей были распределены между двумя другими соучастниками», — пояснили там. Позже он получил еще две взятки за помощь при сдаче экзамена.
Посредники инспектора искали кандидатов в водители среди тех, кто не менее двух раз заваливал экзамен вождения. Помощь за деньги предлагали курсантам, которые стремились гарантированно получить права. Один из соучастников должен был находиться во время экзамена на заднем пассажирском сиденье и давать подсказки водителю.
Обвиняемого в получении взятки отправили в колонию общего режима на восемь лет, назначив штраф в 600 тысяч рублей. Также ему на пять лет запретили работать на госслужбе.
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