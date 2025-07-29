Рейсы задерживаются из-за позднего прибытия самолетов в аэропорт
В аэропорте Салехарда задерживаются два рейса до Екатеринбурга. Самолеты вылетят позже на целых четыре часа, следует из онлайн табло.
«Авиакомпания „Ямал“. Салехард-Екатеринбург. Время вылета: 13:40. Расчетное время вылета: 17:50… Авиакомпания Red Wings. Салехард-Екатеринбург. Время вылета: 13:40. Расчетное время вылета: 17:50», — написано на сайте.
Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта. Там сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. Помимо позднего вылета, также отмечается позднее прибытие двух самолетов из Екатеринбурга.
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