29 июля 2025

В Салехарде на четыре часа задерживается вылет и прилет самолетов до Екатеринбурга. Скрин

В Салехарде на четыре часа задерживается и прилет самолетов до Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы задерживаются из-за позднего прибытия самолетов в аэропорт
Рейсы задерживаются из-за позднего прибытия самолетов в аэропорт Фото:

В аэропорте Салехарда задерживаются два рейса до Екатеринбурга. Самолеты вылетят позже на целых четыре часа, следует из онлайн табло.

«Авиакомпания „Ямал“. Салехард-Екатеринбург. Время вылета: 13:40. Расчетное время вылета: 17:50… Авиакомпания Red Wings. Салехард-Екатеринбург. Время вылета: 13:40. Расчетное время вылета: 17:50», — написано на сайте.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта. Там сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. Помимо позднего вылета, также отмечается позднее прибытие двух самолетов из Екатеринбурга.

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В аэропорте Салехарда задерживаются два рейса до Екатеринбурга. Самолеты вылетят позже на целых четыре часа, следует из онлайн табло. «Авиакомпания „Ямал“. Салехард-Екатеринбург. Время вылета: 13:40. Расчетное время вылета: 17:50… Авиакомпания Red Wings. Салехард-Екатеринбург. Время вылета: 13:40. Расчетное время вылета: 17:50», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта. Там сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. Помимо позднего вылета, также отмечается позднее прибытие двух самолетов из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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