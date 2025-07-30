На северо-западе в Челябинске построят крупный спортивно-развлекательный комплекс

В Челябинске на улице 40 лет Победы к концу 2025 года построят спортивно-развлекательный комплекс «Метелица». Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.
«В Челябинске к концу 2025 года будет построен спортивно-развлекательный комплекс „Метелица“ на улице 40 лет Победы. Это частный объект. Для города это будет достаточно интересно по наполнению, а также с архитектурной точки зрения», — отметил Шамне.
Также заместитель главы Челябинска по строительству отметил, что сейчас достаточно много объектов, в том числе и спортивных, строится на северо-западе. В ближайшее время на пересечении улиц Свердловского и Труда также появится 31-этажное здание, уникальное по своей архитектуре.
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