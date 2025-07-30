На северо-западе в Челябинске построят крупный спортивно-развлекательный комплекс

В Челябинске на северо-западе к концу года построят развлекательный комплекс
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Комплекс появится на улице 40 лет Победы
Комплекс появится на улице 40 лет Победы Фото:

В Челябинске на улице 40 лет Победы к концу 2025 года построят спортивно-развлекательный комплекс «Метелица». Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«В Челябинске к концу 2025 года будет построен спортивно-развлекательный комплекс „Метелица“ на улице 40 лет Победы. Это частный объект. Для города это будет достаточно интересно по наполнению, а также с архитектурной точки зрения», — отметил Шамне.

Также заместитель главы Челябинска по строительству отметил, что сейчас достаточно много объектов, в том числе и спортивных, строится на северо-западе. В ближайшее время на пересечении улиц Свердловского и Труда также появится 31-этажное здание, уникальное по своей архитектуре.

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В Челябинске на улице 40 лет Победы к концу 2025 года построят спортивно-развлекательный комплекс «Метелица». Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне. «В Челябинске к концу 2025 года будет построен спортивно-развлекательный комплекс „Метелица“ на улице 40 лет Победы. Это частный объект. Для города это будет достаточно интересно по наполнению, а также с архитектурной точки зрения», — отметил Шамне. Также заместитель главы Челябинска по строительству отметил, что сейчас достаточно много объектов, в том числе и спортивных, строится на северо-западе. В ближайшее время на пересечении улиц Свердловского и Труда также появится 31-этажное здание, уникальное по своей архитектуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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