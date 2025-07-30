Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) создал передвижной гостиничный комплекс для гоночной команды Lada Sport. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, транспорт используют для выездов на соревнования по бездорожью.
«Изготовили передвижной гостиничный комплексна на шасси „Урал-63701К“. Автомобиль предназначен для комфортного пребывания спортивной команды. В нем будут жить автомеханики», — сообщили URA.RU на заводе.
Комплекс представляет собой функциональный фургон с тремя жилыми отсеками. Каждое помещение миасцы оборудовали диванами-трансформерами, которые при раскладывании образуют двуспальные места. Стоят столы, телевизоры и система кондиционирования. Имеется общая мини-кухня и прачечная со встроенной стиральной машиной и душем.
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