Миасский завод создал передвижной отель для гоночной команды Lada Sport. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижная гостиница обеспечит комфорт на бездорожье
Передвижная гостиница обеспечит комфорт на бездорожье Фото:

Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) создал передвижной гостиничный комплекс для гоночной команды Lada Sport. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, транспорт используют для выездов на соревнования по бездорожью.

«Изготовили передвижной гостиничный комплексна на шасси „Урал-63701К“. Автомобиль предназначен для комфортного пребывания спортивной команды. В нем будут жить автомеханики», — сообщили URA.RU на заводе.

Комплекс представляет собой функциональный фургон с тремя жилыми отсеками. Каждое помещение миасцы оборудовали диванами-трансформерами, которые при раскладывании образуют двуспальные места. Стоят столы, телевизоры и система кондиционирования. Имеется общая мини-кухня и прачечная со встроенной стиральной машиной и душем.

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Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) создал передвижной гостиничный комплекс для гоночной команды Lada Sport. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, транспорт используют для выездов на соревнования по бездорожью. «Изготовили передвижной гостиничный комплексна на шасси „Урал-63701К“. Автомобиль предназначен для комфортного пребывания спортивной команды. В нем будут жить автомеханики», — сообщили URA.RU на заводе. Комплекс представляет собой функциональный фургон с тремя жилыми отсеками. Каждое помещение миасцы оборудовали диванами-трансформерами, которые при раскладывании образуют двуспальные места. Стоят столы, телевизоры и система кондиционирования. Имеется общая мини-кухня и прачечная со встроенной стиральной машиной и душем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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