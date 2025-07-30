Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре не прошел новую госэкспертизу

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Объект культурного наследия обещают восстановить с 2019 года. Но проект в очередной раз не одобрили.
«Результат экспертизы: отрицательное заключение. Дата заключения экспертизы: 30.07.2025», — указано на портале Единый государственный реестр заключений. Предыдущее отрицательное заключение проектировщики получали в марте.
О ремонте Гостиного двора в Кунгуре заговорили еще в 2019 году. Сроки окончания работ неоднократно сдвигали. Вопрос на контроле держит губернатор Дмитрий Махонин, который несколько раз заявлял, что здание восстановят.
Гостиный двор в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.
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