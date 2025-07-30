Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре не прошел новую госэкспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уникальное здание разрушается много лет
Уникальное здание разрушается много лет Фото:

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Объект культурного наследия обещают восстановить с 2019 года. Но проект в очередной раз не одобрили.

«Результат экспертизы: отрицательное заключение. Дата заключения экспертизы: 30.07.2025», — указано на портале Единый государственный реестр заключений. Предыдущее отрицательное заключение проектировщики получали в марте

О ремонте Гостиного двора в Кунгуре заговорили еще в 2019 году. Сроки окончания работ неоднократно сдвигали. Вопрос на контроле держит губернатор Дмитрий Махонин, который несколько раз заявлял, что здание восстановят. 

Гостиный двор в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Объект культурного наследия обещают восстановить с 2019 года. Но проект в очередной раз не одобрили. «Результат экспертизы: отрицательное заключение. Дата заключения экспертизы: 30.07.2025», — указано на портале Единый государственный реестр заключений. Предыдущее отрицательное заключение проектировщики получали в марте.  О ремонте Гостиного двора в Кунгуре заговорили еще в 2019 году. Сроки окончания работ неоднократно сдвигали. Вопрос на контроле держит губернатор Дмитрий Махонин, который несколько раз заявлял, что здание восстановят.  Гостиный двор в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...