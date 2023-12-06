Губернатор Махонин заверил, что отремонтирует Гостиный двор в Кунгуре

06 декабря 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Сейчас здание закрыто декоративным фасадом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. «Этот объект очень дорог. Надеюсь, что в следующем году проектно-сметная документация будет готова. Это очень кропотливая работа, поскольку заниматься проектированием может только специализированный подрядчик», — отметил Махонин. Деньги в бюджете на реставрацию Гостиного двора, по словам главы региона, заложены. Махонин заявил, что очень хочет, чтобы в ближайшее время «этот объект раскрылся и приобрел исторический облик». Ранее URA.RU сообщало, что здание 1865—1876 годов постройки закрыли декоративным фасадом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. «Этот объект очень дорог. Надеюсь, что в следующем году проектно-сметная документация будет готова. Это очень кропотливая работа, поскольку заниматься проектированием может только специализированный подрядчик», — отметил Махонин. Деньги в бюджете на реставрацию Гостиного двора, по словам главы региона, заложены. Махонин заявил, что очень хочет, чтобы в ближайшее время «этот объект раскрылся и приобрел исторический облик». Ранее URA.RU сообщало, что здание 1865—1876 годов постройки закрыли декоративным фасадом.