Губернатор Махонин заверил, что отремонтирует Гостиный двор в Кунгуре

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.
«Этот объект очень дорог. Надеюсь, что в следующем году проектно-сметная документация будет готова. Это очень кропотливая работа, поскольку заниматься проектированием может только специализированный подрядчик», — отметил Махонин.
Деньги в бюджете на реставрацию Гостиного двора, по словам главы региона, заложены. Махонин заявил, что очень хочет, чтобы в ближайшее время «этот объект раскрылся и приобрел исторический облик». Ранее URA.RU сообщало, что здание 1865—1876 годов постройки закрыли декоративным фасадом.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.