Губернатор Махонин заверил, что отремонтирует Гостиный двор в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Кунгур, вид с колокольни, река сылва, церковь тихвинской иконы божьей матери, виды города кунгур
Сейчас здание закрыто декоративным фасадом Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

«Этот объект очень дорог. Надеюсь, что в следующем году проектно-сметная документация будет готова. Это очень кропотливая работа, поскольку заниматься проектированием может только специализированный подрядчик», — отметил Махонин.

Деньги в бюджете на реставрацию Гостиного двора, по словам главы региона, заложены. Махонин заявил, что очень хочет, чтобы в ближайшее время «этот объект раскрылся и приобрел исторический облик». Ранее URA.RU сообщало, что здание 1865—1876 годов постройки закрыли декоративным фасадом.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. «Этот объект очень дорог. Надеюсь, что в следующем году проектно-сметная документация будет готова. Это очень кропотливая работа, поскольку заниматься проектированием может только специализированный подрядчик», — отметил Махонин. Деньги в бюджете на реставрацию Гостиного двора, по словам главы региона, заложены. Махонин заявил, что очень хочет, чтобы в ближайшее время «этот объект раскрылся и приобрел исторический облик». Ранее URA.RU сообщало, что здание 1865—1876 годов постройки закрыли декоративным фасадом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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