19-летний вратарь лондонского «Арсенала» признался в любви к Челябинску

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Алексей Рохас Федорущенко много раз приезжал в Челябинск
Алексей Рохас Федорущенко много раз приезжал в Челябинск Фото:
новость из сюжета
Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

19-летний вратарь лондонского «Арсенала» (U21) и игрок сборной Колумбии Алексей Рохас Федорущенко признался в любви в Челябинску и в будущем не исключил заключения контракта с поднявшимся в Первую лигу ФНЛ ФК «Челябинск». Об этом он заявил в интервью изданию sports.ru.

«Знаешь, никогда не говори никогда. Никто не знает, что может произойти в будущем», — сказал Алексей про возможную перспективу поиграть за ФК «Челябинск». При этом колумбиец хорошо знает знаменитых российских игроков, как нынешних, так прославившихся раньше — Льва Яшина, Андрея Аршавина, Игоря Акинфеева.

Российские журналисты побеседовали с Федорущенко на фестивале футбола в Сингапуре, в котором принимали участие легендарные футбольные клубы «Арсенал», «Милан» и «Ньюкасл». Среди игроков был и 19-летний вратарь Рохас Федорущенко, имеющий тройное гражданство Великобритании, России и Колумбии.

Мама Алексея — из России, папа — колумбиец, а сам он родился в Англии. С детства увлекся футболом, прошел через центр развития «Челси», а в 2019-м оказался в «Арсенале». В январе 2025-го Алексей со сборной Колумбии он завоевал бронзу на Копе U-20 в матче против Бразилии (1:0).

По словам Алексея, в Англии ужасная погода, а в Колумбии — классная. А вот Челябинск знаменит прекрасной природой.

«Я много раз там был. Особенно в Челябинске. Там у меня бабушка с дедушкой. Там много индустрии, заводов. Но мы чаще бывали на даче. Там красивейшие леса, озера. Всегда любил приезжать. Сад нравился. Дедушка заставлял копать картошку. Жуков этих полосатых собирали. Малина, яблоки — красота», — поделился впечатлениями от Южного Урала Рохас Федорущенко.

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19-летний вратарь лондонского «Арсенала» (U21) и игрок сборной Колумбии Алексей Рохас Федорущенко признался в любви в Челябинску и в будущем не исключил заключения контракта с поднявшимся в Первую лигу ФНЛ ФК «Челябинск». Об этом он заявил в интервью изданию sports.ru. «Знаешь, никогда не говори никогда. Никто не знает, что может произойти в будущем», — сказал Алексей про возможную перспективу поиграть за ФК «Челябинск». При этом колумбиец хорошо знает знаменитых российских игроков, как нынешних, так прославившихся раньше — Льва Яшина, Андрея Аршавина, Игоря Акинфеева. Российские журналисты побеседовали с Федорущенко на фестивале футбола в Сингапуре, в котором принимали участие легендарные футбольные клубы «Арсенал», «Милан» и «Ньюкасл». Среди игроков был и 19-летний вратарь Рохас Федорущенко, имеющий тройное гражданство Великобритании, России и Колумбии. Мама Алексея — из России, папа — колумбиец, а сам он родился в Англии. С детства увлекся футболом, прошел через центр развития «Челси», а в 2019-м оказался в «Арсенале». В январе 2025-го Алексей со сборной Колумбии он завоевал бронзу на Копе U-20 в матче против Бразилии (1:0). По словам Алексея, в Англии ужасная погода, а в Колумбии — классная. А вот Челябинск знаменит прекрасной природой. «Я много раз там был. Особенно в Челябинске. Там у меня бабушка с дедушкой. Там много индустрии, заводов. Но мы чаще бывали на даче. Там красивейшие леса, озера. Всегда любил приезжать. Сад нравился. Дедушка заставлял копать картошку. Жуков этих полосатых собирали. Малина, яблоки — красота», — поделился впечатлениями от Южного Урала Рохас Федорущенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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