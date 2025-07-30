Bearwolf споет свои хиты для жителей Кургана
Певица Bearwolf пригласила жителей Кургана на свой концерт (0+). Он пройдет в ТРЦ «Гипер Сити» 3 августа. Об этом сообщается в соцсетях.
«Bearwolf в ТРЦ Гипер Сити уже в это воскресенье! 3 августа на большом летнем фестивале тебя ждет яркая развлекательная программа, интерактивные зоны, конкурсы с подарками каждый час. Bearwolf уже готова прокачать танцпол!», — написано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что певица выступит бесплатно. Ознакомится с полной афишей можно тут.
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