Певица Bearwolf обратилась к курганцам. Видео

В курганском ТРЦ «Гипер Сити» 3 августа выступит певица Bearwolf
© Служба новостей «URA.RU»
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Bearwolf споет свои хиты для жителей Кургана
Bearwolf споет свои хиты для жителей Кургана Фото:

Певица Bearwolf пригласила жителей Кургана на свой концерт (0+). Он пройдет в ТРЦ «Гипер Сити» 3 августа. Об этом сообщается в соцсетях.

«Bearwolf в ТРЦ Гипер Сити уже в это воскресенье! 3 августа на большом летнем фестивале тебя ждет яркая развлекательная программа, интерактивные зоны, конкурсы с подарками каждый час. Bearwolf уже готова прокачать танцпол!», — написано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что певица выступит бесплатно. Ознакомится с полной афишей можно тут.

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Певица Bearwolf пригласила жителей Кургана на свой концерт (0+). Он пройдет в ТРЦ «Гипер Сити» 3 августа. Об этом сообщается в соцсетях. «Bearwolf в ТРЦ Гипер Сити уже в это воскресенье! 3 августа на большом летнем фестивале тебя ждет яркая развлекательная программа, интерактивные зоны, конкурсы с подарками каждый час. Bearwolf уже готова прокачать танцпол!», — написано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что певица выступит бесплатно. Ознакомится с полной афишей можно тут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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