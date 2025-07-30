Две звезды споют на старейшей уральской ярмарке в Ирбите

Burito и группа Uma2rman выступят на Ирбитской ярмарке
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Ярмарка проходит ежегодно в Ирбите
Ярмарка проходит ежегодно в Ирбите Фото:

На Ирбитской ярмарке, которая пройдет с 8 по 10 августа, выступят певец Burito и группа Uma2rman. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

«Хедлайнерами концертно-развлекательной программы станут Burito и Uma2rman», — говорится в сообщении. Также посетителей ждут выставка-продажа продуктов, ярмарка мастеров народных художественных промыслов, чайный квартал, театральный фестиваль «Ирбея» и уличная выставка от Ирбитского музея мотоциклов.

На мероприятие уже заявились представители 34 регионов России. Ожидается, что за три дня в Ирбите побывает около 50 тысяч гостей. В прошлом году ярмарка завершилась выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и группы «Чайф».

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На Ирбитской ярмарке, которая пройдет с 8 по 10 августа, выступят певец Burito и группа Uma2rman. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.  «Хедлайнерами концертно-развлекательной программы станут Burito и Uma2rman», — говорится в сообщении. Также посетителей ждут выставка-продажа продуктов, ярмарка мастеров народных художественных промыслов, чайный квартал, театральный фестиваль «Ирбея» и уличная выставка от Ирбитского музея мотоциклов. На мероприятие уже заявились представители 34 регионов России. Ожидается, что за три дня в Ирбите побывает около 50 тысяч гостей. В прошлом году ярмарка завершилась выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и группы «Чайф».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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