Две звезды споют на старейшей уральской ярмарке в Ирбите

На Ирбитской ярмарке, которая пройдет с 8 по 10 августа, выступят певец Burito и группа Uma2rman. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Хедлайнерами концертно-развлекательной программы станут Burito и Uma2rman», — говорится в сообщении. Также посетителей ждут выставка-продажа продуктов, ярмарка мастеров народных художественных промыслов, чайный квартал, театральный фестиваль «Ирбея» и уличная выставка от Ирбитского музея мотоциклов.
На мероприятие уже заявились представители 34 регионов России. Ожидается, что за три дня в Ирбите побывает около 50 тысяч гостей. В прошлом году ярмарка завершилась выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и группы «Чайф».
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