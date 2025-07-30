Олимпийская чемпионка Дальмайер погибла в горах Пакистана

Немецкая двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на горный пик в Пакистане. Об этом сообщили немецкие СМИ.
Дальмайер найдена мертвой, сообщает немецкое издание Bild. Она попала под камнепад во время экспедиции в горах Пакистана и была серьезно травмирована. Спасатели долгое время не могли добраться до нее.
Дальмайер был 31 год. Она завершила профессиональную карьеру в 2019 году, объяснив свое решение потерей мотивации. За свою спортивную карьеру Дальмайер становилась двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2018 в спринте и гонке преследования, а также семикратной чемпионкой мира по биатлону. Она также являлась обладательницей Кубка мира сезона 2016/17. После ухода из большого спорта Дальмайер получила сертификат горного и горнолыжного гида и активно участвовала в деятельности горноспасательной службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.