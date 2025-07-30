Олимпийская чемпионка Дальмайер погибла в горах Пакистана

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Дальмайер найдена мертвой в пакистанских горах
Дальмайер найдена мертвой в пакистанских горах Фото:

Немецкая двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на горный пик в Пакистане. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Дальмайер найдена мертвой, сообщает немецкое издание Bild. Она попала под камнепад во время экспедиции в горах Пакистана и была серьезно травмирована. Спасатели долгое время не могли добраться до нее. 

Дальмайер был 31 год. Она завершила профессиональную карьеру в 2019 году, объяснив свое решение потерей мотивации. За свою спортивную карьеру Дальмайер становилась двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2018 в спринте и гонке преследования, а также семикратной чемпионкой мира по биатлону. Она также являлась обладательницей Кубка мира сезона 2016/17. После ухода из большого спорта Дальмайер получила сертификат горного и горнолыжного гида и активно участвовала в деятельности горноспасательной службы.

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Немецкая двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на горный пик в Пакистане. Об этом сообщили немецкие СМИ. Дальмайер найдена мертвой, сообщает немецкое издание Bild. Она попала под камнепад во время экспедиции в горах Пакистана и была серьезно травмирована. Спасатели долгое время не могли добраться до нее.  Дальмайер был 31 год. Она завершила профессиональную карьеру в 2019 году, объяснив свое решение потерей мотивации. За свою спортивную карьеру Дальмайер становилась двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2018 в спринте и гонке преследования, а также семикратной чемпионкой мира по биатлону. Она также являлась обладательницей Кубка мира сезона 2016/17. После ухода из большого спорта Дальмайер получила сертификат горного и горнолыжного гида и активно участвовала в деятельности горноспасательной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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