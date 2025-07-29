Дмитрий Махонин заручился поддержкой муниципалов на выборах губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин подал документы на регистрацию на выборах пермского губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин подал документы на регистрацию первым из кандидатов
Дмитрий Махонин подал документы на регистрацию первым из кандидатов Фото:

Глава Прикамья Дмитрий Махонин первым из кандидатов принес пакет документов на регистрацию на выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.

«В избирательную комиссию Пермского края необходимые для регистрации документы представил первый кандидат — Дмитрий Николаевич Махонин. В поддержку выдвижения Дмитрий Махонин сдал 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований региона», — говорится в сообщении.

Регистрация завершится 30 июля в 18:00. В выборах участвуют 11 кандидатов. Кроме Махонина, за кресло намерены побороться депутаты заксобрания и руководители реготделений партий Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов («Новые люди»), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), пенсионерка Людмила Караваева («Партия пенсионеров»). Плюс Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев.

На регистрацию кандидаты должны предоставить 48 подписей муниципальных депутатов из не менее, чем в 33 территорий, в поддержку выдвижения. Самовыдвиженцы также должны принести 19 691 подпись избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин первым из кандидатов принес пакет документов на регистрацию на выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «В избирательную комиссию Пермского края необходимые для регистрации документы представил первый кандидат — Дмитрий Николаевич Махонин. В поддержку выдвижения Дмитрий Махонин сдал 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований региона», — говорится в сообщении. Регистрация завершится 30 июля в 18:00. В выборах участвуют 11 кандидатов. Кроме Махонина, за кресло намерены побороться депутаты заксобрания и руководители реготделений партий Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов («Новые люди»), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), пенсионерка Людмила Караваева («Партия пенсионеров»). Плюс Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев. На регистрацию кандидаты должны предоставить 48 подписей муниципальных депутатов из не менее, чем в 33 территорий, в поддержку выдвижения. Самовыдвиженцы также должны принести 19 691 подпись избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...