Дмитрий Махонин заручился поддержкой муниципалов на выборах губернатора Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин первым из кандидатов принес пакет документов на регистрацию на выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.
«В избирательную комиссию Пермского края необходимые для регистрации документы представил первый кандидат — Дмитрий Николаевич Махонин. В поддержку выдвижения Дмитрий Махонин сдал 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований региона», — говорится в сообщении.
Регистрация завершится 30 июля в 18:00. В выборах участвуют 11 кандидатов. Кроме Махонина, за кресло намерены побороться депутаты заксобрания и руководители реготделений партий Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов («Новые люди»), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), пенсионерка Людмила Караваева («Партия пенсионеров»). Плюс Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев.
На регистрацию кандидаты должны предоставить 48 подписей муниципальных депутатов из не менее, чем в 33 территорий, в поддержку выдвижения. Самовыдвиженцы также должны принести 19 691 подпись избирателей.
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