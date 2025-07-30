ВСУ с помощью авиабомб атаковали Россию

ВСУ применили авиабомбы против российских объектов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать российские объекты при помощи двух управляемых авиабомб, однако средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали обе цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Украинские силы выпустили две авиабомбы по объектам России. Оба снаряда были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщили в Lenta.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что над российскими территориями были сбиты 133 беспилотника ВСУ. Об этом пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!