ВСУ с помощью авиабомб атаковали Россию

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ВСУ применили авиабомбы против российских объектов
ВСУ применили авиабомбы против российских объектов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать российские объекты при помощи двух управляемых авиабомб, однако средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали обе цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Украинские силы выпустили две авиабомбы по объектам России. Оба снаряда были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщили в Lenta.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что над российскими территориями были сбиты 133 беспилотника ВСУ. Об этом пишет «Царьград».

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ВСУ попытались атаковать российские объекты при помощи двух управляемых авиабомб, однако средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали обе цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Украинские силы выпустили две авиабомбы по объектам России. Оба снаряда были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщили в Lenta.ru со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее стало известно, что над российскими территориями были сбиты 133 беспилотника ВСУ. Об этом пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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