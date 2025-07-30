В центре Челябинска снесут дом ради нового ЖК

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Второй двухэтажный дом снесут в ближайшее время, затем приступят к строительству
Второй двухэтажный дом снесут в ближайшее время, затем приступят к строительству Фото:

В Советском районе Челябинска рядом с кинотеатром Пушкина в ближайшее время снесут второй двухэтажный многоквартирный дом, расположенный возле пожарной части. Там федеральный застройщик «Брусника» будет строить первый в городе ЖК по проекту КРТ на месте расселенных домов. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«Федеральный застройщик „Брусника“ заходит в Челябинск. В ближайшее время девелопер демонтирует второй двухэтажный дом. Это будет первый в городе ЖК, построенный по проекту КРТ на месте снесенных домов. Надеюсь, получится очень интересный проект КРТ», — сообщил Шамне.

Как отметил Шамне, покупатели выбирают в Челябинске не квадратные метры, а среду. Это как раз тот случай, когда будут формироваться дома с хорошей прилегающей территорией, благоустройством, озеленением и подземными парковками.

Ранее в центре Челябинска было принято решение снести два 96-летних многоквартирных дома, расположенных на Пушкина 69 и Свободы 82а. Один, как и планировалось, снесли в июне 2025 года. Второй демонтируют в ближайшее время. На их месте по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) построят новый жилой комплекс.

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В Советском районе Челябинска рядом с кинотеатром Пушкина в ближайшее время снесут второй двухэтажный многоквартирный дом, расположенный возле пожарной части. Там федеральный застройщик «Брусника» будет строить первый в городе ЖК по проекту КРТ на месте расселенных домов. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне. «Федеральный застройщик „Брусника“ заходит в Челябинск. В ближайшее время девелопер демонтирует второй двухэтажный дом. Это будет первый в городе ЖК, построенный по проекту КРТ на месте снесенных домов. Надеюсь, получится очень интересный проект КРТ», — сообщил Шамне. Как отметил Шамне, покупатели выбирают в Челябинске не квадратные метры, а среду. Это как раз тот случай, когда будут формироваться дома с хорошей прилегающей территорией, благоустройством, озеленением и подземными парковками. Ранее в центре Челябинска было принято решение снести два 96-летних многоквартирных дома, расположенных на Пушкина 69 и Свободы 82а. Один, как и планировалось, снесли в июне 2025 года. Второй демонтируют в ближайшее время. На их месте по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) построят новый жилой комплекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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