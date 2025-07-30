В центре Челябинска снесут дом ради нового ЖК

В Советском районе Челябинска рядом с кинотеатром Пушкина в ближайшее время снесут второй двухэтажный многоквартирный дом, расположенный возле пожарной части. Там федеральный застройщик «Брусника» будет строить первый в городе ЖК по проекту КРТ на месте расселенных домов. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.
«Федеральный застройщик „Брусника“ заходит в Челябинск. В ближайшее время девелопер демонтирует второй двухэтажный дом. Это будет первый в городе ЖК, построенный по проекту КРТ на месте снесенных домов. Надеюсь, получится очень интересный проект КРТ», — сообщил Шамне.
Как отметил Шамне, покупатели выбирают в Челябинске не квадратные метры, а среду. Это как раз тот случай, когда будут формироваться дома с хорошей прилегающей территорией, благоустройством, озеленением и подземными парковками.
Ранее в центре Челябинска было принято решение снести два 96-летних многоквартирных дома, расположенных на Пушкина 69 и Свободы 82а. Один, как и планировалось, снесли в июне 2025 года. Второй демонтируют в ближайшее время. На их месте по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) построят новый жилой комплекс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!