Внучка Боярского отреагировала на слухи о съемках в фильмах для взрослых

Внучка известного актера Михаила Боярского, 26-летняя Екатерина, резко ответила на появившиеся в сети слухи о ее участии в фильмах для взрослых. Девушка заявила, что не собиралась привлекать внимание к этой теме.
«Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов», — передает слова девушки «7 Дней». Она подчеркнула, что никогда не снималась и не будет сниматься в подобного рода проектах.
Екатерина окончила факультет экранных искусств Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) и с 2020 года активно занимается музыкальной карьерой. Свой первый трек девушка выпустила под псевдонимом VENNA, а с 2023 года выступает под собственным именем. Михаил Боярский неоднократно отмечал, что его внучка не пользуется его связями в шоу-бизнесе.
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