Внучка Боярского отреагировала на слухи о съемках в фильмах для взрослых

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Екатерина активно занимается музыкальной карьерой
Екатерина активно занимается музыкальной карьерой Фото:

Внучка известного актера Михаила Боярского, 26-летняя Екатерина, резко ответила на появившиеся в сети слухи о ее участии в фильмах для взрослых. Девушка заявила, что не собиралась привлекать внимание к этой теме.

«Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов», — передает слова девушки «7 Дней». Она подчеркнула, что никогда не снималась и не будет сниматься в подобного рода проектах.

Екатерина окончила факультет экранных искусств Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) и с 2020 года активно занимается музыкальной карьерой. Свой первый трек девушка выпустила под псевдонимом VENNA, а с 2023 года выступает под собственным именем. Михаил Боярский неоднократно отмечал, что его внучка не пользуется его связями в шоу-бизнесе.

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Внучка известного актера Михаила Боярского, 26-летняя Екатерина, резко ответила на появившиеся в сети слухи о ее участии в фильмах для взрослых. Девушка заявила, что не собиралась привлекать внимание к этой теме. «Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов», — передает слова девушки «7 Дней». Она подчеркнула, что никогда не снималась и не будет сниматься в подобного рода проектах. Екатерина окончила факультет экранных искусств Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) и с 2020 года активно занимается музыкальной карьерой. Свой первый трек девушка выпустила под псевдонимом VENNA, а с 2023 года выступает под собственным именем. Михаил Боярский неоднократно отмечал, что его внучка не пользуется его связями в шоу-бизнесе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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