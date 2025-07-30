«Все утопает в зелени»: Никас Сафронов назвал лучшее место для отдыха и работы в России

Художник Никас Сафронов — человек занятой. Поэтому полноценный отпуск в привычном понимании этого слова именитый живописец может позволить себе крайне редко. Впрочем, если у него выдается свободная неделька, над местом для отдыха он не думает. В беседе с корреспондентом URA.RU Никас Степанович назвал лучшее место, где может полностью восстановиться.
«Самое лучшее место для отдыха находится в Ульяновске, — говорит Никас. — Там у меня есть большой участок, на котором стоят два моих дома с баней, а также отдельный дом для человека, который ухаживает за усадьбой. Я, как правило, туда приезжаю и отдыхаю летом. Там все утопает в зелени, от которой идет невероятный природный аромат. Рядом — Волга, можно искупаться. Красота! Кстати, на моем участке тоже есть водоемы. К примеру, ручей, который перекрывают бобры, выстраивая свои плотины, и небольшое озеро».
Мимо его участка проходит много разной живности: кабаны, иногда появляются лоси. Дикие животные Никаса не боятся: «Я там запрещаю охоту и рыбалку. Везде развесил таблички: „Охота запрещена“. Кстати, у меня там живут пчелы. Каждый год я собираю с них мед и дарю его своим друзьям. Он очень вкусный и, конечно же, без примесей и добавок».
На участке у Никаса Сафронова тихо, спокойно, и главная дорога находится далеко. Художник подчеркивает: только в этом месте он чувствует абсолютное спокойствие.
«Здесь мне никто не мешает. Я могу хорошо поработать: у меня всегда наготове мольберт с красками, — рассказывает он. — А еще там я могу посмотреть любимые старые фильмы, почитать, в конце концов, историческую мировую классику, сказки. Я, честно говоря, там люблю окунуться в мир исторического искусства».
Никас говорит, что поместье в Ульяновске построил неслучайно. Оказывается, с этим местом его связывает многое.
«Там мои родители, уйдя на пенсию, купили дом и жили до конца своей жизни, — объясняет Никас. — Когда их не стало, дом опустел. Через какое-то время там произошло замыкание проводки, и он совсем сгорел. Мне стало жаль, что я забросил место, где последние годы жил мой отец. И построил новый финский дом со всеми удобствами и еще несколько домов, как я уже сказал. Теперь это наша родовая история».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.