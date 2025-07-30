Число претендентов на пост губернатора Пермского края сократилось

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За кресло главы региона борются 10 человек
За кресло главы региона борются 10 человек Фото:

Один из кандидатов в губернаторы Пермского края, самовыдвиженец Александр Запивалов выбыл из участия в предвыборной гонке. Запивалов не успел в срок подать документы на регистрацию: он закончился в 18:00 30 июля.

«Пришли 10 кандидатов всего. Запивалова в их числе не оказалось», — передает корреспондент URA.RU из избирательной комиссии. Это значит, что он больше не участвует в выборах.

Всего выдвинулось 11 человек. Это глава Прикамья Дмитрий Махонин (ЕР), пенсионерка Людмила Караваева (Партия пенсионеров) депутаты ЗС Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов (Новые люди), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев. Выборы пройдут 12-14 сентября.

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Один из кандидатов в губернаторы Пермского края, самовыдвиженец Александр Запивалов выбыл из участия в предвыборной гонке. Запивалов не успел в срок подать документы на регистрацию: он закончился в 18:00 30 июля. «Пришли 10 кандидатов всего. Запивалова в их числе не оказалось», — передает корреспондент URA.RU из избирательной комиссии. Это значит, что он больше не участвует в выборах. Всего выдвинулось 11 человек. Это глава Прикамья Дмитрий Махонин (ЕР), пенсионерка Людмила Караваева (Партия пенсионеров) депутаты ЗС Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов (Новые люди), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев. Выборы пройдут 12-14 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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