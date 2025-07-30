Новый министр обороны Украины сделал сильное признание о ситуации ВСУ на фронте

Шмыгаль: ситуация для ВСУ на фронте остается напряженной
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Шмыгаль заявил о напряженной ситуации для ВСУ по всему фронту
Шмыгаль заявил о напряженной ситуации для ВСУ по всему фронту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация для ВСУ на линии фронта остается напряженной и сложной. Об этом сообщил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Как докладывают наши военные, ситуация напряженная. Сложная, но контролируемая», — отметил Шмыгаль. Его слова прозвучали в эфире BBC.

Министр уточнил, что украинская армия находится под давлением практически по всей линии боевого соприкосновения. Шмыгаль добавил, что в ближайшее время улучшения обстановки на фронте не ожидается. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на секретность информации.

Минобороны России регулярно информирует о взятии под контроль новых территорий. Согласно заявлению ведомства, 29 июля подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный на территории ДНР.

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Ситуация для ВСУ на линии фронта остается напряженной и сложной. Об этом сообщил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль. «Как докладывают наши военные, ситуация напряженная. Сложная, но контролируемая», — отметил Шмыгаль. Его слова прозвучали в эфире BBC. Министр уточнил, что украинская армия находится под давлением практически по всей линии боевого соприкосновения. Шмыгаль добавил, что в ближайшее время улучшения обстановки на фронте не ожидается. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на секретность информации. Минобороны России регулярно информирует о взятии под контроль новых территорий. Согласно заявлению ведомства, 29 июля подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный на территории ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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