Новый министр обороны Украины сделал сильное признание о ситуации ВСУ на фронте

Ситуация для ВСУ на линии фронта остается напряженной и сложной. Об этом сообщил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
«Как докладывают наши военные, ситуация напряженная. Сложная, но контролируемая», — отметил Шмыгаль. Его слова прозвучали в эфире BBC.
Министр уточнил, что украинская армия находится под давлением практически по всей линии боевого соприкосновения. Шмыгаль добавил, что в ближайшее время улучшения обстановки на фронте не ожидается. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на секретность информации.
Минобороны России регулярно информирует о взятии под контроль новых территорий. Согласно заявлению ведомства, 29 июля подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный на территории ДНР.
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