Российские солдаты контролируют новый пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Новоукраинку
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ВС РФ освободили Новоукраинку
ВС РФ освободили Новоукраинку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка», — написали в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. 

Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировок «Центр» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Николаевка и Карл Маркс в ДНР. Новоукраинка стала очередным населенным пунктом, перешедшим под контроль российских военных в рамках продолжающейся операции.

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Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка», — написали в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.  Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировок «Центр» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Николаевка и Карл Маркс в ДНР. Новоукраинка стала очередным населенным пунктом, перешедшим под контроль российских военных в рамках продолжающейся операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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