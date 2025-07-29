Российские солдаты контролируют новый пункт в ДНР

Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка», — написали в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировок «Центр» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Николаевка и Карл Маркс в ДНР. Новоукраинка стала очередным населенным пунктом, перешедшим под контроль российских военных в рамках продолжающейся операции.
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