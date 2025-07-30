В Барнауле прошел мощный ливень с градом днем 30 июля. После этого многие улицы оказались подтоплены, движение затруднено — по всему городу образовались пробки. В образовавшихся озерах плавают дети, автомобили и автобусы буквально плывут по волнам на дорогах. Местные жители прозвали город «Венецией», они самостоятельно расчищают сливы, чтобы лужи уходили в канализацию. Власти сообщают, что в результате ливня и потопа произошло 16 происшествий. Подробнее о том, что происходит в Барнауле и какие видео снимают очевидцы — в материале URA.RU.
Ливень с градом
Барнаул настиг мощнейший ливень с градом. Из-за потока воды не было видно стоящие неподалеку высотки, земля и асфальт устилались слоем белого ковра.
Часть улиц, машины, цокольные этажи полностью ушли под воду, из люков начали бить фонтаны. В некоторых районах вода доходит местным жителям до колен, в некоторых — до пояса, а в других людям приходится передвигаться вплавь.
Пробки
Залило улицы Юрина, Георгия Исакова, а также Панфиловцев, Солнечная Поляна и Павловский тракт. На Взлетной образовалось целое озеро.
Из-за этого весь город встал — дорожные сервисы оценивают пробки в максимальные 10 баллов. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. В общественном транспорте пол залит водой.
Реакция жителей
«Глубина норм, но на волнах стремно потряхивает», — пишут барнаульцы про наводнение. «Венеция», — отреагировала Дарья на одно из видео последствий ливня в telegram-канале «Инцидент Барнаул». «Смешного мало по всему городу пробки», — отметил пользователь Anton. «Кто потом скажет, что в автобусах полы не моют?» — пошутил Константин. «После дождя можно только переплыть, перейти не возможно. Воды выше щиколотки», — сообщил Андрей.
После того как прошел ливень, на одной из улиц мальчик начал расчищать ливневку посреди дороги. Из нее он доставал траву и ветки, которые затем складывал на тротуар. После расчистки загрязнения лужа начала стремительно исчезать в канализации. В комментариях в упомянутом telegram-канале одни призвали назначить этого мальчика на пост в ЖКХ, другие — наградить.
Реакция власти
Местные власти начали устранять последствия бедствия. Об этом сообщили местные власти.
«В результате обильных осадков, выпавших в виде дождя, местами — града, на территории Барнаула наблюдаются подтопления территорий в районе остановки „Бия“, на улице Взлетной, на улицах Попова и на 65 лет Победы перед Павловским трактом, на других участках, расположенных преимущественно в низменных местах. Дорожные бригады МБУ „Автодорстрой“ работают на местах для контроля за работой ливнеприемных колодцев», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости. Отмечается, что понемногу вода уходит.
Всего в городе подтоплены 12 автодорог, на 11 из них перекрыто движение. Всего зарегистрировано 16 происшествий, которые связаны с потопом. Пострадавших нет, однако часть города осталась без электричества, отметили в мэрии. Так, отключились линии Пригородного РЭС в микрорайоне Солнечная Поляна и селе Власика, поселке Пригородный, микрорайоне Новосиликатный. Проводятся восстановительные работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.