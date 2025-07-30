Кандидат в пермские губернаторы взялся за иголку с ниткой в избиркоме. Видео

Кандидат в пермские губернаторы Зинин взялся за иголку с ниткой в избиркоме
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Кандидат не смог сам правильно оформить документы, ему помогли в избиркоме
Кандидат не смог сам правильно оформить документы, ему помогли в избиркоме Фото:

Члены избирательной комиссии Пермского края оказывают максимальное содействие кандидатам на выборах губернатора региона. Например, одного из них, самовыдвиженца Александра Зинина в момент подачи документов на регистрацию они учили сшивать подписные листы. И выдали ему иголку с ниткой.

«Зинин принес подписи на листах А4. Но по требованию закона их надо сшить иголкой с ниткой. Кандидату выдали все принадлежности. И представитель в избиркоме от эсеров, Александр Репин, объяснял, как правильно сделать», — передает корреспондент URA.RU, который присутствовал при этом моменте.

Зинин собрал 1079 подписей избирателей в свою поддержку. Но не смог предоставить подписи муниципальных депутатов.

«Отмечу точное соответствие процедуры требованиям законодательства РФ и полное соблюдение прав всех кандидатов. Рабочая группа по приему документов была настроена конструктивно и доброжелательно, при необходимости оказывала содействие кандидатам, возникающие вопросы решались оперативно. Легитимность процедуры сдачи документов на регистрацию не вызывает никаких сомнений!» — сказал пермский омбудсмен Игорь Сапко.

Ранее агентство сообщало, что выборы пройдут 12-14 сентября. И число претендентов на пост губернатора, скорее всего, сократится с 11 до пяти человек.

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Члены избирательной комиссии Пермского края оказывают максимальное содействие кандидатам на выборах губернатора региона. Например, одного из них, самовыдвиженца Александра Зинина в момент подачи документов на регистрацию они учили сшивать подписные листы. И выдали ему иголку с ниткой. «Зинин принес подписи на листах А4. Но по требованию закона их надо сшить иголкой с ниткой. Кандидату выдали все принадлежности. И представитель в избиркоме от эсеров, Александр Репин, объяснял, как правильно сделать», — передает корреспондент URA.RU, который присутствовал при этом моменте. Зинин собрал 1079 подписей избирателей в свою поддержку. Но не смог предоставить подписи муниципальных депутатов. «Отмечу точное соответствие процедуры требованиям законодательства РФ и полное соблюдение прав всех кандидатов. Рабочая группа по приему документов была настроена конструктивно и доброжелательно, при необходимости оказывала содействие кандидатам, возникающие вопросы решались оперативно. Легитимность процедуры сдачи документов на регистрацию не вызывает никаких сомнений!» — сказал пермский омбудсмен Игорь Сапко. Ранее агентство сообщало, что выборы пройдут 12-14 сентября. И число претендентов на пост губернатора, скорее всего, сократится с 11 до пяти человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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