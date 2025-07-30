Fox News: ФБР нашло подготовленные к уничтожению бумаги о России и выборах в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФБР занимается рассекречиванием документа о приписываемом России вмешательстве в выборы США
ФБР занимается рассекречиванием документа о приписываемом России вмешательстве в выборы США Фото:

ФБР обнаружило документы, подготовленные к уничтожению, которые касаются предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

«ФБР нашло подготовленные к уничтожению бумаги на тему приписываемого России вмешательства в выборы США», — сообщает Fox News. Отмечается, что на данный момент Федеральное бюро расследований совместно с Центральным разведывательным управлением, министерством юстиции и Агентством национальной безопасности работает над рассекречиванием этих документов.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что теория о «российском следе» в выборах 2016 года была создана искусственно по указанию экс-президента Барака Обамы и его окружения, а в американской разведке не нашли подтверждений вмешательства России или ее поддержки какого-либо кандидата. В Белом доме также призывали привлечь к ответственности всех причастных к формированию этой версии, включая бывших руководителей спецслужб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФБР обнаружило документы, подготовленные к уничтожению, которые касаются предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники. «ФБР нашло подготовленные к уничтожению бумаги на тему приписываемого России вмешательства в выборы США», — сообщает Fox News. Отмечается, что на данный момент Федеральное бюро расследований совместно с Центральным разведывательным управлением, министерством юстиции и Агентством национальной безопасности работает над рассекречиванием этих документов. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что теория о «российском следе» в выборах 2016 года была создана искусственно по указанию экс-президента Барака Обамы и его окружения, а в американской разведке не нашли подтверждений вмешательства России или ее поддержки какого-либо кандидата. В Белом доме также призывали привлечь к ответственности всех причастных к формированию этой версии, включая бывших руководителей спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...