Калашникова встала на защиту Тарасова, обвиненнего в измене

Бывший футболист Дмитрий Тарасов влип в скандал. Сейчас он находится в Сочи, а его супруга Анастасия Костенко осталась в Москве с их четырьмя детьми. На курорте спортсмен не скучает: в Сети появилась его неоднозначная переписка с двумя девушками. После этого на Тарасова обрушился гнев пользователей, которые обвинили его в измене красавице-жене. В беседе с URA.RU певица и актриса Анна Калашникова дала оценку этой ситуации.
«Лично я только слышала, но ни одного факта пока не увидела. Мне очень нравится пара Дмитрия и Анастасии, несмотря на весь хейт в их сторону. Считаю, что родить и воспитать четверых детей — большой труд. Я как мама хочу заступиться за эту семью, они пример для многих. Настя очень хорошо выглядит, у них всегда красивые фотографии. Я часто вижу Дмитрия на мероприятиях, но никогда не видела ничего неприличного с его стороны. Допускаю, что соблазн возможен. Среди девушек много желающих пообщаться с ним. Но, тем не менее, пока ни одного факта не было обнародовано», — говорит Анна.
Костенко после обнародованной переписки ее благоверного, никакой реакции не дала, хотя в целом она часто вступает в перепалки с подписчиками. Молчит в публичном поле и сам Тарасов. А вот девушки, которые опубликовали переписку со спортсменом в один день стали звездами Сети. К слову, встречаться с Дмитрием они не стали, пошутив, что, выбирая между футболом и хоккеем, они предпочтут последнее.
Об изменах Тарасова говорят уже не первый год. А все потому, что его брак с поющей телеведущей Ольгой Бузовой рухнул именно по этой причине. Виновной в тайном романе с женатым Ольга называла именно Анастасию.
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