На месте аварии работают оперативные службы
Возле центра Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти произошла жесткая авария, в результате которой одну из легковушек разорвало на две части. Информация об этом появилась в Telegram.
«Машину разорвало пополам на пересечении Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. На месте скорая, пожарные и патрульные», — передает слова очевидцев telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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