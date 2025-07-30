Легковушку разорвало напополам в результате аварии в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге на улице Малышева разорвало автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают оперативные службы
На месте аварии работают оперативные службы Фото:

Возле центра Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти произошла жесткая авария, в результате которой одну из легковушек разорвало на две части. Информация об этом появилась в Telegram.

«Машину разорвало пополам на пересечении Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. На месте скорая, пожарные и патрульные», — передает слова очевидцев telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Возле центра Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти произошла жесткая авария, в результате которой одну из легковушек разорвало на две части. Информация об этом появилась в Telegram. «Машину разорвало пополам на пересечении Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. На месте скорая, пожарные и патрульные», — передает слова очевидцев telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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