В Уфе сотрудники МЧС России и экстренных служб работают на месте обрушения части дома по улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.
По информации ведомства, ранее строение использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения эксплуатации помещения было принято решение о демонтаже здания. Специалисты экстренных служб проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.
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