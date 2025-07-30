30 июля 2025

Часть дома обрушилась в Уфе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте обрушения работают сотрудники МЧС (фото из архива)
На месте обрушения работают сотрудники МЧС (фото из архива) Фото:

В Уфе сотрудники МЧС России и экстренных служб работают на месте обрушения части дома по улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан. 

По информации ведомства, ранее строение использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения эксплуатации помещения было принято решение о демонтаже здания. Специалисты экстренных служб проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уфе сотрудники МЧС России и экстренных служб работают на месте обрушения части дома по улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.  «Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.  По информации ведомства, ранее строение использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения эксплуатации помещения было принято решение о демонтаже здания. Специалисты экстренных служб проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...