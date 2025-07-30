30 июля 2025

Режим тишины для поиска выживших объявили в Уфе после обрушения дома

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В МЧС слушают, нет ли под завалами в Уфе выживших
В МЧС слушают, нет ли под завалами в Уфе выживших Фото:

Режим тишины объявили на месте обрушения дома в центре Уфы по улице Коммунистическая. Об этом сообщают местные СМИ. 

«На месте обрушения дома объявлен режим тишины. Спасатели слушают, нет ли под завалами людей, которые могли выжить», — пишет telegram-канал Mash Batash.

Ранее в местном МЧС заявили, что здание не эксплуатируется с 2024 года. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются экстренными службами. 

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Режим тишины объявили на месте обрушения дома в центре Уфы по улице Коммунистическая. Об этом сообщают местные СМИ.  «На месте обрушения дома объявлен режим тишины. Спасатели слушают, нет ли под завалами людей, которые могли выжить», — пишет telegram-канал Mash Batash. Ранее в местном МЧС заявили, что здание не эксплуатируется с 2024 года. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются экстренными службами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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