Режим тишины для поиска выживших объявили в Уфе после обрушения дома

В МЧС слушают, нет ли под завалами в Уфе выживших
Режим тишины объявили на месте обрушения дома в центре Уфы по улице Коммунистическая. Об этом сообщают местные СМИ.
«На месте обрушения дома объявлен режим тишины. Спасатели слушают, нет ли под завалами людей, которые могли выжить», — пишет telegram-канал Mash Batash.
Ранее в местном МЧС заявили, что здание не эксплуатируется с 2024 года. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются экстренными службами.
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